Si è spenta a 53 anni Viorica Guerri. Addio alla ’colonna’ dell’Arci

EMPOLI

Una perdita per tutta la comunità. È scomparsa a 53 anni, dopo una malattia, Viorica Guerri, anima del coordinamento Arci Empolese Valdelsa, associazione dove era entrata come dirigente a inizio degli anni 2000. Molto più di una dirigente, molto più di una collega. Come ricordano proprio dall’Arci Empolese Valdelsa: "Viorica è stata un punto di riferimento, pronta a offrirsi in nome di un valore più alto, di una comunità che ha sempre sentito sua. Condividere le stesse battaglie è stato per tutti un dono prezioso. Viorica è stata un patrimonio collettivo di tutti coloro che hanno incrociato la sua strada". "Una donna sempre disponibile, con il suo indimenticabile sorriso sulle labbra" il saluto commosso dello Spi-Cgil Empolese. Sergio Marzocchi, sindaco di Gambassi Terme, l’aveva fortemente voluta al suo fianco durante la sua presidenza in Arci. "Ci mancava un agitatore culturale, chi meglio di lei? Era intelligente, colta, preparata. Tale e quale al padre Giancarlo (scomparso nel 2019, ndr), intellettuale stimato e dal quale Viorica ha ereditato la forza di carattere, la passione per la scrittura". Una famiglia conosciuta e da sempre impegnata, quella dei Guerri. Giancarlo, professore universitario, era stato consigliere comunale Pci a Vinci e assessore alla Cultura dall’80 all’85. Anche la madre di Viorica, Anna Maria Mongardini, aveva ricoperto il ruolo di consigliera Pci dall’85 al ’90 portando avanti per due anni l’assessorato all’Urbanistica. Viorica era espressione dell’associazionismo formativo dell’Arci, credeva nella cultura come elemento rivoluzionario, a prescindere dai partiti. Aveva mosso i primi passi da giovanissima (nei primi anni ‘90) come volontaria al Circolo di Petroio. Fondatrice, e presidente per un periodo, dell’associazione Agrado a Vinci, aveva lavorato al centro Life della Cgil di Empoli.

Tantissimi i messaggi di cordoglio. "La presenza di Viorica mancherà a tutti - le parole del Pd Empolese Valdelsa - Una professionista pacata, disponibile, che ha saputo lasciare il segno". "Una donna dolce, di forti passioni - la ricorda il senatore Pd Dario Parrini - Mi hanno sempre colpito il suo nitore morale, la sua capacità di affrontare i problemi con il sorriso, di credere negli altri". "Una persona solare e gentile - il messaggio del sindaco di Vinci, Daniele Vanni - L’affetto di queste ore dimostra quanto Viorica abbia lavorato per costruire rapporti". "Con Viorica - è il saluto del sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi - abbiamo condiviso progetti, valori e il mio primo impegno da volontario alla casa del popolo a Ponte a Elsa. Viorica c’era per l’organizzazione di eventi, per iniziative, per la legalità, per la memoria dell’antifascismo. Ci mancheranno la sua purezza, il suo esserci, sempre e comunque". Lascia un vuoto immenso nelle vite di chi le ha voluto bene, del compagno Alessio, della mamma Anna Maria e della sorella Laris che ha tenuto a ringraziare lo staff dell’Hospice San Martino di Empoli "per l’umanità e la professionalità". L’ultimo saluto domani alle 10 alla chiesa dell’ospedale San Giuseppe.

Ylenia Cecchetti