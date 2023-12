Si accendono in piazza le luci del Natale

CERTALDO

La “Festa del Volontariato“ apre ufficialmente oggi il conto alla rovescia verso il Natale di Certaldo. L’appuntamento è a partire dalle 10 in piazza Boccaccio, dove saranno allestiti stand dedicati alla vendita di libri, di cibi e bevande e di decorazioni natalizie. Il ricavato sarà devoluto a sostegno delle attività portate avanti dalle varie realtà locali nel corso dell’anno. Alle 17, invece, si accenderanno le luci sui lecci della piazza, mentre sulla facciata della Chiesa di San Tommaso Apostolo sarà proiettato un disegno con la Sacra Famiglia, realizzato appositamente dall’artista locale Sabrina Taddei. Il dipinto originale sarà inoltre temporaneamente esposto all’interno dell’atrio del municipio. Il progetto, a cura di Francesca Parri di Exponent, prevede luminarie e proiettori a basso consumo energetico.

Il tutto sarà reso ancora più magico e suggestivo grazie all’intervento musicale a cura dell’Associazione Polis. Gli alberi in Piazza Masini e all’inizio di Via 2 Giugno, saranno invece decorati con elaborati fatti con materiale di recupero dai bambini delle scuole e dai ragazzi del Centro Il Papiro. I più piccoli potranno divertirsi ad addobbare anche sul momento con le palline messe a disposizione dal Ccn. Infine arriverà anche Babbo Natale accompagnato da due elfi, pronto per regalare doni e sorrisi ai presenti. L’iniziativa fa parte della rassegna “Certaldo illumina il Natale 2023”.