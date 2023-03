Shalom cerca educatori Selezione ancora aperta

La presentazione delle domande,, da avviso, è scaduta il 4marzo scorso. Ma c’è ancora la possibilità di partecipare entro la fine del mese. Ed è un’opportunità d’impegno e di lavoro pe ri giovani.. I vista della prossima estate il Movimento Shalom è alla ricerca di educatrici ed educatori per organizzare con loro i campi estivi che sono un’occasione importante di educazione, gioco, e formazione per tanti bambini e ragazzi della zona Il periodo di lavoro andrà dadal 15 giugno al 31 luglio Requisiti minimi: ragazzi e ragazze con almeno 19 anni di età, in possesso del diploma di scuola media superiore, con esperienza nel settore dell’educazione e animazione. Requisito preferenziale: il possesso di patente tipo B Competenze: attitudine al lavoro di equipe, capacità di sapersi relazionare in modo positivo con i minori e adattare alle situazioni, essere altruisti, aver voglia di mettersi in gioco, avere passione e motivazione per stare con i bambini. Luoghi di lavoro: Comuni di San Miniato, Santa Croce sull’Arno, Fucecchio, Palaia, Fivizzano (campo residenziale). Le candidature, unitamente al curriculum vitae, dovranno pervenire per posta o a mano nella sede centrale del Movimento Shalom.