Settimana ricca di eventi per Masi

Al via dibattiti e incontri nella sede di In Comune per Empoli, la coalizione composta da Movimento 5 Stelle, Buongiorno Empoli e Siamo Empoli, che sostiene la candidatura a sindaco di Leonardo Masi. Dopo l’incontro ieri con Chiara Appendino, parlamentare del M5S ed ex sindaca di Torino, domani alle 18 si prosegue con un incontro dedicato alle nuove fragilità e ad un sistema sanitario sempre più privatizzato che finisce per escludere chi vive in condizioni di difficoltà. Protagonisti dell’incontro, oltre a Masi, tre professionisti del mondo della sanità: David Nucci, presidente dell’ordine professioni infermieristiche, Firenze e Pistoia, Cristina Banchi, infermiera, e Paolo Malacarne, già direttore dell’unita operativa di anestesia e rianimazione del pronto soccorso dell’ospedale Cisanello di Pisa. Venerdì alle18.30 sarà invece Filippo Masina, dell’Università di Siena, a ricostruire la presenza di ombre neofasciste nell’Italia repubblicana dal dopoguerra a oggi. "Per noi la politica è informazione e formazione – sottolinea Masi –. Le tematiche complesse hanno bisogno di contenuti per essere adeguatamente comprese. Ecco perché abbiamo deciso di concentrare professionisti, esperti e intellettuali in grado di fornire tutti noi degli occhiali giusti per codificare la complessità". "L’impoverimento della sanità pubblica è ben più grave di quanto si pensi – chiosa Masi –. Intere fasce della popolazione sono progressivamente tagliate fuori da un sistema sempre più privatizzato e il dovere della politica è quello di porre un argine a questa deriva".