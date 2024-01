Setteducati lancia la candidatura

È tempo di campagna elettorale per Samanta Setteducati, candidata sindaca a Gambassi Terme. Dopo l’annuncio della candidatura ad ottobre, venerdì 19 gennaio ci sarà la presentazione ufficiale ai cittadini. L’appuntamento è alle 19.30 al circolo Arci Nuova Resistenza nella sala La forra in di Vittorio con un’apericena a cui seguirà la presentazione ufficiale della candidata sindaca. Sarà questo il primo di una serie di incontri pubblici per la costruzione del programma.

Setteducati è la prima donna del Pd a candidarsi a sindaca di Gambassi Terme e ha già un suo claim ("Ogni passo conta, ogni voce ha peso") e la lista a suo sostegno: Viviamo Gambassi Terme.

Da qualche giorno è online la pagina Facebook di Viviamo Gambassi Terme, canale social che servirà a interagire con la candidata. L’obiettivo? Coinvolgere la cittadinanza a costruire il programma elettorale: si pubblicheranno infatti le linee programmatiche, iniziative e tutte le informazioni utili e si aspettano suggerimenti e contributi dai cittadini.

Setteducati, nata a Empoli nel 1981, vive a Gambassi dal 2009. Dal 2005 lavora a Publicasa Spa dove si occupa della manutenzione degli alloggi Erp in tutto l’Empolese Valdelsa. Dal 2019 è consigliera comunale e assessora.