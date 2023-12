Sesa non si ferma più. Ennesima acquisizione

È solo l’ultima di una lunga fila di operazioni che fanno di Sesa una società leader in Italia per l’innovazione tecnologica e i servizi informatici e digitali per le imprese. Il colosso empolese, con ricavi per circa 3 miliardi di euro e 5.000 dipendenti, ha annunciato di aver acquisito una ulteriore partecipazione in Essedi Consulting, salendo dal 19% (rilevato nel 2022) al 60% del capitale, ampliando le proprie competenze nella consulenza applicativa su piattaforma Sap, a supporto della trasformazione digitale dei distretti del Made in Italy. L’operazione è stata effettuata tramite Var Group. Per Sesa si tratta della tredicesima acquisizione dell’anno, dopo le 18 del 2022 e le 15 del 2021. "Proseguiamo il nostro percorso di sviluppo di competenze, rafforzando ulteriormente le nostre specializzazioni", commenta Alessandro Fabbroni, Ceo di Sesa.