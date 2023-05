Sesa amplia le competenze Ecco la nuova acquisizione

EMPOLI

Sesa, operatore di riferimento nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, con ricavi consolidati attesi nell’anno fiscale al 30 aprile 2023 pari a circa 2,85 miliardi di euro e circa 5.000 dipendenti, ha sottoscritto un accordo di partnership, attraverso la controllata totalitaria Var Group Spa, per l’acquisizione del 59,5% del capitale di Visualitics Srl. Un’operazione che porta la grande realtà empolese a rafforzare le proprie competenze nel settore delle soluzioni di data science e di analisi e gestione dei dati. Un’operazione, la quinta dall’inizio dell’anno, di grande portata che viene annunciata da una nota di Sesa.

Visualitics, con sede a Torino, offre strumenti di gestione e analisi dei dati aziendali sviluppando – si apprende – aree cruciali per abilitare la trasformazione digitale di imprese e organizzazioni in Data Driven Company. La società, operatore di riferimento per la gestione e analisi dei dati, nonché Premium Reseller del Vendor internazionale Tableau (Salesforce Company), opera con un organico di circa 40 risorse umane, ricavi annuali per circa 4 milioni di euro e un Ebitda margin del 20%, si spiega ancora. La partnership con Visualitics – spiega ancora Sesa – arricchisce le competenze della Strategic Business Unit Data Science di Var Group, che raggiunge un totale di circa 125 risorse specializzate e circa 20 milioni di ricavi.