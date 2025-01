Servizio civile universale. Empolese Valdelsa, 164 posti. Per iscriversi basta lo Spid. C’è tempo fino al 18 febbraio

di Damiano Nifosì

EMPOLESE VALDELSA

Il dipartimento per le politiche giovanili ha indetto un bando per la selezione di più di 62mila nuovi operatori volontari, da impiegare nei progetti di Servizio civile universale, da realizzarsi in Italia e all’estero. I progetti in questione prevedono un orario di servizio pari a 25 ore settimanali articolate su cinque o sei giorni a settimana, e hanno una durata che varia tra i 10 e i 12 mesi: il compenso mensile per gli operatori volontari selezionati è pari a 507 euro. Accedendo al sito politichegiovanili.gov.it, si può raggiungere la pagina dedicata, dove poi si potranno scaricare gli allegati necessari all’applicazione per una delle offerte lavorative. Chiunque volesse presentare la propria domanda a uno, o più, dei posti offerti, dovrà essere in possesso dello Spid: è grazie a esso che si potrà accedere al sito domandaonline.serviziocivile.it, dove i candidati dovranno presentare la propria domanda di partecipazione entro e non oltre le 14 del 18 febbraio. È possibile consultare le posizioni aperte grazie al filtro che le divide per paese, e la zona dell’Empolese Valdelsa mette a disposizione ben 164 posti.

A Empoli sono 11 i posti a disposizione all’Arci Servizio Civile, divisi in: 2 posizioni come animatore di comunità, 4 come educatore e promotore della pace e dei diritti umani (nell’ambito del progetto "Memoria e antifascismo per costruire la Pace"), 3 per il sostegno ai disabili e 2 posti, infine, per educazione e promozione dello sport. La Misericordia di Empoli (nella foto d’archivio) mette a disposizione ben 18 posti come assistente per adulti e persone di terza età in condizioni di disagio e/o esclusione sociale. Stesso ruolo ricercato dall’Inac, che mette a disposizione un posto, mentre lo stesso supporto, ma rivolto ai minori, viene offerto dalla Confcooperative, dove sono 2 le posizioni aperte. L’Anpas, sempre ad Empoli, mette a disposizione 2 posti come educatore e promotore dei diritti del cittadino, nonché 12 posti come assistente di pazienti affetti da patologie invalidanti o in fase terminale. La Croce Rossa mette invece a disposizione 4 posti per assistenza a soggetti in condizione di disagio e/o esclusione sociale, e 2 posti per la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile. Cambiando ambito, si cerca una figura per fare l’educatore allo sviluppo sostenibile da parte di Bottega Solidale, mentre il Comune di Santa Croce sull’Arno cerca 4 figure, da dividersi su 3 sedi nel comune di Empoli, che curino e conservino biblioteche. L’Anmil, inoltre, cerca 2 volontari per il proprio sportello civico informativo, e l’Acli cerca 1 figura per educazione e promozione dei diritti del cittadino.

Nel Valdarno le posizioni aperte sono le seguenti:

A Montelupo sono 13 i posti da coprire all’Arci Servizio Civile, divisi fra animatore di comunità, assistenza adulti in condizioni di disagio (1 posto, ma per l’assistenza ai minori, lo offre Confcooperative) e assistente per i servizi all’infanzia. La Misericordia offre invece 12 posizioni aperte, mentre l’Anpas cerca 5 assistenti a pazienti invalidi e/o in fase terminale.

A Capraia e Limite, in numero ridotto, si cercano altri assistenti ai servizi all’infanzia, ma anche un animatore culturale per anziani sempre tramite Arci Servizio Civile. Disponibili anche 4 posti in Misericordia e 3 posti per assistenza ad invalidi e malati terminali con l’Anpas. A Cerreto Guidi sono due le posizioni aperte per i servizi all’infanzia e 4 per l’animazione culturale per anziani con l’Arci , oltre a 2 posti liberi per la Misericordia. A Vinci, infine, l’Arci mette a disposizione una posizione per i servizi all’infanzia, ma 6 posizioni sono aperte alla Misericordia.

Nella Valdelsa, ecco le opportunità lavorative nei vari Comuni.

A Certaldo sono ben 16 i profili ricercati da inserire nell’organico della Misericordia, oltre a 5 posti messi a disposizione dalla locale sezione della Croce Rossa (2 per la diffusione della conoscenza e cultura della Protezione Civile e 3 per l’assistenza a soggetti viventi in condizioni di disagio e/o esclusione sociale).

A Castelfiorentino sono 4 i posti presso la locale Misericordia, e anche 2 posti dell’Anpas per l’assistenza a pazienti con patologie invalidanti e/o terminali e 1 posto all’Avis per l’educazione e la promozione dei diritti del cittadino.

A Montespertoli, oltre a 1 figura nell’Avis con la stessa mansione di quella sopracitata, si cercano per Anpas 3 figure per l’assistenza a pazienti con patologie invalidanti o terminali. A Gambassi, infine, la Misericordia cerca 3 volontari, mentre a Montaione ne cerca 4.