Servizio Civile Digitale a Empoli: Candidature fino al 28 settembre

C’è ancora posto per il Servizio Civile Digitale (Universale). Sono tre i progetti finanziati in questo percorso che coinvolge anche i Comuni di Castelfranco di Sotto, San Miniato, Santa Maria a Monte, Fucecchio e la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, per un totale di 18 volontari. I porgetti sono "Cultura digitale - Un aiuto alla cittadinanza per acquisire strumenti e competenze digitali"; "Educazione digitale - Uno sportello per orientare l’utente ai servizi comunali online"; "Sociale digitale - La digitalizzazione come opportunità di inclusione". Nel Comune di Empoli, due volontari saranno impiegati, all’interno del progetto "Cultura digitale", negli spazi della biblioteca comunale, dove fra l’altro si occuperanno di promozione di attività di animazione e lettura per bambini, in collaborazione con gli istituti scolastici del territorio, e di supporto all’accesso digitale ai servizi della pubblica amministrazione. Invece uno, all’interno del progetto "Educazione digitale", sarà operativo all’anagrafe, negli uffici comunali di piazza del Popolo: l’obiettivo generale è sostenere un percorso di facilitazione digitale che permetta ai cittadini l’accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione. Per presentare la domanda al Servizio Civile Digitale (Universale) c’è tempo fino alle 14 del 28 settembre.