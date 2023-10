Serve un mulettista. Necessario il diploma

Si ricerca magazziniere mulettista per impresa nel comune di Montelupo Fiorentino. Previsto inserimento con contratto a tempo determinato di 3+3 mesi, con finalità di trasformazione a tempo indeterminato. In modalità full time. Richieste: esperienza nell’utilizzo del muletto verticale, diploma di qualifica in istituto professionale e minima conoscenza del Pc.