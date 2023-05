Vede i carabinieri e butta mezzo chilo di marijuana dal finestrino. Arrestato

Montaione (Firenze), 25 maggio 2023 – Nella giornata di mercoledì i carabinieri di Montaione hanno arrestato un uomo albanese di 36 anni, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio.

I militari stavano effettuando un controllo quando hanno notato una macchina sospetta. Il guidatore infatti, alla vista della pattuglia, aveva gettato fuori dal proprio finestrino un qualcosa che sembrava un sacchetto della spesa. I carabinieri hanno subito fermato l’automobile e, dopo aver proceduto al controllo del mezzo e del guidatore, poco distante hanno trovato l’involucro, che conteneva più di mezzo chilo di marijuana.

Gli uomini dell’Arma hanno dunque colto l’occasione per eseguire una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del fermato, rinvenendo, nella sua stanza, circa altri cinque grammi della stessa sostanza, insieme a un bilancino di precisione utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Per l’uomo è scattato immediatamente l’arresto e, al termine delle formalità di rito, è stato trattenuto in una camera di sicurezza, in attesa della direttissima di oggi.