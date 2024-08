Morì nell’incidente stradale a Castelfiorentino, la Procura sequestra una corsia della 429

Castelfiorentino (Firenze), 30 agosto 2024 – Stava tornando a casa dal lavoro. L’auto sbanda, colpisce il parapetto di un ponticello e finisce all’interno di un fosso. Era il 29 giugno del 2022 quando Lorenzo De Luca, 26 anni, empolese, perse la vita lungo il vecchio tracciato della Sr 429, tra Petrazzi e Castelfiorentino. Il furgoncino accartocciato fu notato da un camionista quando per lui non c’era già più nulla da fare: il giovane era un addetto di Rfi che aveva appena finito il suo turno.

Lorenzo De Luca

Ora, a più di due anni di distanza da quel tragico incidente, la Procura di Firenze ha deciso di vederci chiaro e dopo aver aperto a suo tempo un fascicolo contro ignoti, oggi mette sotto sequestro una corsia della strada. Il tratto, come si legge nell’ordinanza della Città Metropolitana, è quello che va dal km 58+900 al km 59+100, in località Petrazzi, Comune di Castelfiorentino. Il provvedimento, valido da oggi, durerà fino al prossimo 30 settembre.

Nel frattempo è stato istituito un senso unico di marcia alternato regolato da un semaforo. A darne notizia anche la sindaca di Castelfiorentino, Francesca Giannì, messa al corrente della decisione da parte della Procura. La corsia messa sotto sequestro è quella adiacente al muro di contenimento del ponte ubicato sul tratto di strada di via Ciurini. E’ il punto esatto in cui l’auto di De Luca finì fuori strada nel 2022.

Nel mirino degli investigatori potrebbero esserci le misure di protezione della 429, i dispositivi di sicurezza e il guard rail. Si vuol capire se la carreggiata era sufficientemente attrezzata per prevenire incidenti di quel genere, e se la morte del 26enne potesse in qualche modo essere evitata. La Sr 429, soprattutto nel tratto compreso tra Castelfiorentino e Certaldo, è nota per la sua pericolosità. L’incidente capitato a De Luca fu solo l’ultimo di una lunga serie di sinistri mortali che troppo spesso hanno tinto di sangue le strade della Valdelsa.