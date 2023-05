Semina il panico tra i passanti. Uomo portato in ospedale in forte stato di agitazione

Empoli, 27 maggio 2023 – Caos in via Masini dove nel tardo pomeriggio di oggi, 26 maggio, un uomo ha importunato diversi passanti. Secondo quanto appreso era in forte stato di agitazione e si è reso necessario l’intervento della polizia municipale di Empoli per fermarlo. Gli agenti sono intervenuti dopo la segnalazione di alcuni cittadini e del 118 che si trovava già sul posto, nell’area esterna della Coop. In supporto agli agenti della Municipale è arrivata anche una volante della polizia di Stato e dopo i primi accertamenti e averlo calmato, il personale paramedico del 118 lo ha accompagnato in ospedale.