Sei nuovi assunti negli uffici comunali

Benvenuti ai sei nuovi assunti al comune montelupino. In municipio hanno fatto il loro ingresso anche dieci nuovi volontari del Servizio Civile. Il gruppo è stato accolto dal sindaco Paolo Masetti e dalla giunta. "Il nostro comune sta cambiando - ha dichiarato Masetti - Tanti dipendenti che hanno fatto la storia di Montelupo sono andati in pensione e altri lo faranno a breve. A loro un grandissimo grazie. Oggi abbiamo salutato i nuovi e le nuove dipendenti oltre ai ragazzi e alle ragazze del Servizio Civile. La squadra cambia ma l’obiettivo resta lo stesso: essere a fianco della comunità". I nuovi assunti sono in prevalenza donne, con un rapporto di 5 a 1, e hanno un’età compresa fra i 29 e i 46 anni. I settori interessati dai nuovi ingressi sono segreteria, ragioneria, ufficio gare e contratti.

Quattro dei dieci giovani del Servizio Civile saranno impegnati all’ufficio unico, all’ufficio eventi e affiancheranno il sindaco in segreteria. Altri sei saranno ’dirottati’ al Mmab, nell’area culturale. Anche in questo caso prevalgono le donne con un rapporto di sette a tre. Età fra i 19 e i 28 anni. "Il Servizio Civile - ha aggiunto Simone Londi, assessore alle politiche giovanili - è una delle attività di cui andiamo più fieri. E’un modo concreto di dare ai nostri ragazzi l’opportunità di fare le prime esperienze in un contesto lavorativo strutturato, ma anche di conoscere in modo più approfondito il Comune come istituzione".