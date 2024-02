Seggiolini sradicati nel settore ospiti: tremila euro di danni

Il derby tra Empoli e Fiorentina è finito 1-1 ma fuori dal campo la partita potrebbe non essere ancora finita. Durante la gara infatti alcuni tifosi della Fiorentina hanno sradicato dei seggiolini dal settore riservato ai tifosi ospiti.

Un atto vandalico che non è passato inosservato, specialmente alla fine del match quando il settore ospiti si è svuotato. L’Empoli Fc è sicuro che la curva sud non presentasse alcun danno prima dell’inizio del derby.

In questo senso le telecamere dello stadio potranno aiutare per identificare i responsabili del gesto. Se il club azzurro dovesse decidere di denunciare il fatto, il reato contestabile sarebbe quello di danneggiamento. La società ha stimato i danni in circa tremila euro e adesso sta valutando se effettuare o meno la richiesta danni nei confronti della Fiorentina. Il club del presidente Fabrizio Corsi sta riflettendo ma a ieri non era stata ancora presa una decisione in merito.