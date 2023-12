Seconda fattura Taric, possibili ritardi

Possibili ritardi nella consegna della seconda fattura 2023 nei 12 Comuni in cui è in vigore la tariffa corrispettiva. Ha renderlo noto è Alia Servizi Ambientali, che ricorda anche come gli utenti avranno poi dieci giorni di tempo, successivi alla data di ricezione della bolletta, per pagare gli importi indicati senza incorrere in alcuna penalità. Tutti i titolari di utenze domestiche possono comunque accedere dal portale aziendale www.aliaserviziambientali.it alla nuova area clienti Aliapp, per visualizzare in qualunque momento il proprio profilo. Per accedere è necessario utilizzare il proprio codice utenza, riportato nella prima bolletta già ricevuta. Nel caso in cui gli utenti non siano ancora in possesso del modello per il pagamento, possono anche contattare il call center ai seguenti numeri: 800 888333 da rete fissa, 0571 1969333 da fisso o mobile, 199 105105 da rete mobile, attivi dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e sabato dalle 8.30 alle 14.30.