Se sugli spalti vince il fair play. Partita applaudita, il gran finale: "Campioni contro la violenza"

Con l’estate è tempo di bilanci per uno dei progetti più ’appaluditi’ della stagione. A febbraio debuttava al Michelucci di Ponzano il progetto dedicato al fair play e rivolto ai piccoli calciatori (categoria 2014-2015) ma soprattutto ai loro genitori e al pubblico sugli spalti. Il format della partita applaudita, ideato dall’associazione Calcio fair play Toscana e accreditato dal Comitato regionale della Figc, dal Settore giovanile e scolastico, dall’Associazione italiana arbitri Toscana e dall’Associazione italiana allenatori calcio Toscana, ha fatto tappa anche nell’Empolese Valdelsa e ora si attende il gran finale. È stata la tifoseria la vera protagonista di questo derby che segue poche, semplici regole. Niente grida e niente schiamazzi, non si usa la voce. Solo e soltanto mani per un’azione collettiva: batterle con entusiasmo sostenendo i baby giocatori pronti a scendere in campo. L’esperimento socio-sportivo si era poi spostato a Montelupo Fiorentino e a Gambassi Terme per sbarcare anche fuori provincia. Lo scopo? Utilizzare l’applauso, anche come incoraggiamento nell’errore in campo. Un progetto ben riuscito che si chiuderà, almeno per il 2024, da Empoli. "Siamo giunti al termine di una stagione davvero intensa e ricca di impegni per la nostra associazione che, giova ricordarlo, ha ricevuto anche il premio Fair play- Emiliano Del Rosso assegnato dalla Scuola del tifo di Empoli e dalla famiglia Del Rosso e destinato ogni anno a chi ha dimostrato comportamenti che evidenzino valori di lealtà, rispetto degli avversari, lotta alla discriminazione di qualunque tipo. La chiusura ufficiale – fa sapere Andrea Vaglini, direttore generale Castelfiorentino United calcio e vice presidente regionale associazione Calcio fair play Toscana – vedrà ancora protagonista la zona epolese".

Appuntamento oggi, 17 luglio, con l’annuale serata riservata ai soci all’impianto sportivo di Ponzano, dove verranno programmate le iniziative e illustrati i progetti che l’associazione intende mettere in atto la prossima stagione. "Il grande sogno, la sfida sportiva e culturale che vogliamo provare a vivere, tutti insieme è quella di avere impianti sportivi nei quali la vittoria e la sconfitta si affrontano col solito sorriso e stato d’animo, in un contesto di sana competizione, con accettabili livelli di stress e passione. Luoghi di sport nei quali gli adulti trasmettono solo buoni esempi e dove potremo tornare ad attribuire maggiore centralità alla funzione sociale, educativa e formativa dello sport. Senza mai smettere di divertirsi e crescere col gioco del pallone".

Y.C.