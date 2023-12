Se la cultura si può regalare. Impazza la voucher-mania. Dai tour speciali ai concerti

Parola d’ordine, regalare cultura. La caccia al dono perfetto è già partita, così come la corsa sfrenata allo shopping natalizio. Tutti in cerca dell’idea originale, meglio se utile e perché no: che sia un’esperienza, un investimento per migliorarsi, crescere e formarsi. Sotto l’albero dell’Empolese Valdelsa quest’anno fioccano le proposte legate ai luoghi della cultura che aprono le porte ai visitatori di tutte le età con laboratori creativi, pacchetti speciali e gift card. Potrebbe essere proprio l’arte, dunque, il regalo da impacchettare e condividere con chi si ama. Che sia un voucher da spendere in una visita museale o un mini abbonamento per i concerti della stagione Busoniana, non c’è dubbio: il Natale 2023 è nel segno della cultura, con i musei impegnati a promuoversi sfruttando il volano delle festività.

Si comincia con i regali "in anticipo" proposti per questo fine settimana al Mmab di Montelupo Fiorentino dove si potrà acquistare il pacchetto di "Discover Montelupo Christmas Edition", un’offerta organizzata di visite che toccano luoghi speciali. Oltre al Museo della Ceramica, anche l’Archivio Museo Bitossi e l’Atelier dell’artista Marco Bagnoli. Oggi ad animare la scuola della ceramica è l’originale laboratorio per adulti "Merry Pottery". Ci si potrà regalare o regalare ad una persona cara una full immersion nella decorazione della ceramica a tema natalizio.

Musei vivi, attivi, luoghi d’incontro, di esperimento e di manipolazione. Musei come luoghi di socialità e aggregazione dove poter trascorrere i giorni rossi sul calendario. Il Leonardiano di Vinci e la Casa Natale di Leonardo hanno già comunicato l’apertura in orario continuato dal 23 dicembre al 7 gennaio scegliendo di restare operativi per Natale e Capodanno.

Ma Natale è anche un’occasione per puntare sulla crescita personale e pensare al proprio futuro. Il 21 dicembre alle 16 l’InformaGiovani di Fucecchio lancia "Regalati un corso", un incontro specifico dedicato alla presentazione di corsi di formazione promossi da Asev, l’agenzia formativa dell’Empolese Valdelsa. In piazza La Vergine, focus sul corso di addetto alla realizzazione di manufatti in ceramica, di mediatore linguistico, agente di commercio e agente immobiliare.

Regalarsi un’opportunità, se si è in cerca di un’occupazione, non è forse la migliore delle idee? Con i voucher formativi della Regione Toscana, i corsi possono essere accessibili infatti in modalità gratuita. Natale fa poi rima con musica, aspettando le celebrazioni nel 2024 per i cento anni della morte di Ferruccio Busoni, illustre compositore empolese. Con l’iniziativa "A Natale regala Busoni" del Centro Studi Musicali Busoni infatti ci si potrà immergere nell’atmosfera evocata dall’illustre compositore empolese acquistando e regalando due tipi di carnet, da tre o cinque concerti tra quelli della stagione 2024 che si aprirà venerdì 12 gennaio al Teatro Shalom. Dai bambini agli anziani, dallo studioso di musica a colui che ha mai avuto occasione di recarsi a un concerto, le iniziative sono pensate davvero per tutti.

Y.C.