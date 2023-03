Scuola Secondaria di primo grado Istituto comprensivo Montanelli-Petrarca di Fucecchio

Si chiama Gianluca il mister che ha portato una ventata di novità nell’attività sportiva a scuola. Nella nostra scuola, la Secondaria di primo grado. E’ lui il fondatore di Papo Futsal Lab, un progetto tecnico educativo che da un paio d’anni coinvolge l’Istituto Montanelli-Petrarca e i suoi allievi. Coinvolgente, motivato e determinato ha cominciato questo suo percorso quando, in un momento particolarmente delicato della sua vita, ha scelto di affrontare una dura prova reinvestendo le sue energie per gli altri.

E lo ha fatto anche per noi. Con i nostri docenti di Educazione fisica, Marco, Marzia e Ivana ha seguito dettagliatamente i nostri allenamenti di calcetto organizzando un torneo a tutti gli effetti. Ed è così che in questo periodo ci troviamo a giocare le ultime partite, quelle che vedranno uscire la classe terza classificata della manifestazione sportiva organizzata da mister Gianluca e dalla nostra scuola. Al momento in cui ci è stato proposto il calcetto, l’entusiasmo ci ha trascinati prima di tutto verso l’aggregazione.

Avevamo bisogno di essere squadra!! Abbiamo scelto il modello e il colore per le magliette e le abbiamo ordinate. Le ore di Educazione fisica ci hanno visti e ci vedono impegnati per migliorare le nostre prestazioni e spesso le amichevoli le abbiamo disputate contro altre terze della nostra scuola.

L’emozione della prima partita è stata tanta: il bar Biagi (per noi tutti "Biagino") è stato il ritrovo per il pranzo insieme, motivati a vincere contro la 3^ G. Purtroppo non abbiamo vinto, ma abbiamo dato tutto!

A oggi raccontiamo questa esperienza con piacere e tenteremo il possibile per qualificarci al meglio, per dimostrare la nostra caparbietà. Siamo orgogliosi di rappresentare la nostra scuola e di vestirne la maglia! Sarà per noi un bel ricordo. Ringraziamo il mister Gianluca Papini e i nostri insegnanti per averci reso protagonisti e averci fatto sentire gruppo.

Ringraziamo la tifoseria e l’incitamento dalla platea del nostro palazzetto è per noi di grande supporto e ci rendiamo conto dell’appartenenza alla nostra classe proprio dal sostegno che tutti, le ragazze in particolar modo, sanno trasmettere con applausi e incitamenti. Noi siamo alunni in uscita – vale a dire che dal prossimo anno frequenteremo le scuole Secondarie di secondo grado, le superiori – e quindi lasciamo alle future classi terze, che già quest’anno hanno sperimentato il progetto, la nostra eredità!