Empoli, 28 gennaio 2019 - Saranno sospese domani le attività didattiche alla scuola dell'infanzia 'Rodari'di Empoli, a causa della presenza di topi all'interno della struttura. Nei giorni scorsi, infatti, erano state notati degli escrementi riconducibili a roditori e per questo motivo un'azienda incaricata dal Comune aveva provveduto a posizionare dei dispositivi per la cattura.

La chiusura sarà necessaria per eseguire un nuovo intervento di derattizzazione in quanto spiega il municipio in una nota, «le operazioni eseguite dalla ditta di disinfestazione non sono state risolutive». È stato anche su proposta dell'Asl Toscana Centro che si è arrivati a dover provvedere all'immediata sospensione delle attività didattiche. «L'azienda sanitaria - conclude il comunicato del Comune - subordina la riapertura della scuola alla valutazione dei risultati degli interventi eseguiti. Quindi la scuola sarà riaperta prima possibile, ma solo quando sarà verificata la non presenza dei roditori in quei locali e sarà quindi emanata una nuova ordinanza di revoca di quella appena pubblicata».