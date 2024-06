Scuola e teatro: "Spazi aperti agli studenti"

La Fondazione Teatro del Popolo e l’Istituto Enriques hanno sottoscritto un patto di collaborazione che aprirà ulteriormente agli studenti le porte delle strutture della fondazione, permettendo la definizione di ulteriori iniziative condivise. "Questo accordo giunge dopo un lungo periodo di collaborazione fatto di proposte accolte e di disponibilità date nelle diverse attività e strutture che fanno capo alla nostra Fondazione: il Teatro del Popolo, il Cinema Mario Monicelli, il Museo BeGo – commenta Maria Cristina Giglioli, presidente della Fondazione Teatro del Popolo di Castelfiorentino - adesso inseriremo in una cornice programmatica condivisa tutte le singole attività, con la possibilità di implementarle e di estendere la tipologia delle collaborazioni, grazie anche alla durata che va oltre il singolo anno scolastico. Rendere accessibili le nostre infrastrutture culturali alle scuole del territorio è da sempre un obiettivo prioritario". Per un rapporto pronto a rafforzarsi.

"L’accordo mette a sistema una collaudata esperienza di educazione teatrale che anche quest’anno ha visto alcuni nostri studenti protagonisti della performance “Ma casa dov’è?“ – conclude la dirigente scolastica Barbara Degl’Innocenti – ed è corollario al progetto Cinema Scuola Cinema all’attivo da parecchi anni. Sarà avviata una coprogettazione per molteplici attività didattiche e di orientamento, per gli stage e anche per azioni comuni di fundraising e partenariati. Una sinergia che rafforza il legame del nostro istituto nel territorio e dà valore a tutti i contesti educativi a favore di tutti i nostri ragazzi".