Scuola e accorpamenti : "Modificare i criteri"

"Per il prossimo anno scolastico, la nostra scuola è salva. Per il secondo anno consecutivo abbiamo vinto la battaglia sul dimensionamento scolastico. Abbiamo vinto la ’battaglia’, ma la ’guerra’ non finisce: dovremo continuare a lottare affinché vengano modificati i criteri per gli accorpamenti". Anche il sindaco Paolo Pomponi, al pari del collega di Gambassi Sergio Marzocchi, mette in guardia: soddisfazione per il "salvataggio" del Gonnelli, che diversamente da quanto deliberato dalla Metrocittà il mese scorso manterrà l’autonomia scolastica anche per il 2025/26 grazie agli effetti di un decreto legge del 16 gennaio che consente alle regioni la possibilità di prevedere una quota ridotta di nuovi accorpamenti (che per la Toscana si traduce nel recupero di tutte le 14 autonomie scolastiche). Ma il problema rischia di ripresentarsi il prossimo autunno. Per questo Montaione e Gambassi chiederanno alla Regione di rivedere i criteri dei futuri accorpamenti. Per evitare di un nuovo "testa a testa" con il Galileo.