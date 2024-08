Scuola a risparmio energetico, superato l’esame di revisione

Un’operazione che ha richiesto una serie di modifiche in fase progettuale. Proprio nei giorni scorsi, il Comune di Certaldo ha tuttavia approvato il verbale di aggiornamento della verifica e validazione del progetto esecutivo. E l’iter burocratico legato all’efficientamento energetico della scuola primaria Carducci può quindi proseguire, per un’opera con un quadro economico di 1.255.000 euro. Un progetto che era stato annunciato circa un triennio fa: già l’amministrazione Cucini fece presente come l’edificio di via della Canonica fosse stato costruito negli anni ‘80 e presentasse grandi superfici finestrate con infissi in ferro e vetro a elevata dispersione termica.

L’intervento in questione prevede nel dettaglio opere architettoniche e impiantistiche di efficientamento energetico che consistono nell’isolamento termico delle facciate esterne esistenti (verso l’esterno e verso locali non riscaldati) nella sostituzione di serramenti e infissi esistenti, nel rifacimento dell’impianto di climatizzazione invernale mediante sostituzione del generatore di calore esistente con un nuovo impianto alimentato da pompe di calore ad alta efficienza e nell’installazione di sistemi intelligenti ed integrati di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti. La redazione del progetto era stata affidata lo scorso maggio, ma aveva richiesto una revisione a seguito di alcuni chiarimenti. "Alcune delle spese inerenti i lavori, in particolare riguardo gli oscuranti, non sono ritenute ammissibili e finanziabili – si legge nella determina - e pertanto si rende necessaria una rimodulazione del computo metrico e, conseguentemente, del quadro economico del progetto". Per uno “step“ che a questo punto dovrebbe quindi esser stato superato in via definitiva.