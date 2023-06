Scopri la Ceramica di Montelupo Fiorentino con la Mostra degli Uffizi!

Calato il sipario su Cèramica, la cultura non va in vacanza a Montelupo Fiorentino. C’è un’estate intera a disposizione per scoprire la mostra "La ceramica di Montelupo e gli Uffizi. Una galleria di confronti" promossa da Gallerie degli Uffizi e Fondazione CR Firenze, all’interno dei rispettivi programmi Uffizi Diffusi e Piccoli Grandi Musei. Porte aperte al Mmab di piazza Vittorio Veneto il lunedì dalle 14 alle 19 e dal martedì alla domenica dalle 10 alle 19: nelle sale museali sarà possibile apprezzare l’esposizione che mette in relazione la ceramica di Montelupo Fiorentino con due dipinti provenienti dalle Gallerie degli Uffizi. Si tratta del ritratto di Leone X del Bronzino e di un dipinto di Jacopo Chimenti, detto l’Empoli, in cui sono riconoscibili due contenitori riconducibili alla produzione artistica di Montelupo. Ma non è tutto. A corredo della mostra sono previste conferenze di approfondimento e attività rivolte alle famiglie. Estate dunque è scoperta, è cultura, è accesso ai musei per tutti: grandi e piccini. Il primo appuntamento è per venerdì 30 giugno alle 18 con la conferenza "La ceramica di Montelupo nel dipinto di Jacopo Chimenti". A parlare sarà l’archeologo Andrea Vanni Desideri, direttore del Museo Civico e Diocesano di Fucecchio, del Museo Diffuso Empolese Valdelsa e presidente dell’Associazione dei Musei Archeologici della Toscana. L’esperto, docente alla Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici dell’Università di Firenze e membro della Missione Archeologica "Petra Medievale" dello stesso ateneo, proporrà un itinerario ideale che, partendo dal dipinto in mostra, illustrerà l’evoluzione delle attrezzatura di tavole, cucine e dispense in Toscana. Un viaggio dal Medioevo all’Età moderna, analizzando le fonti iconografiche e archeologiche, con un focus speciale sulle belle tavole imbandite di un tempo.