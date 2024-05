Scontro frontale tra auto e scooter. Grave 17enne soccorso da Pegaso

L’impatto è stato violento e le conseguenze gravi. Spaventoso scontro frontale tra un’auto e uno scooter dove ad avere la peggio è stato un ragazzo di 17 anni a bordo del mezzo a due ruote. Siamo in via Lorenzo Milani, frazione di Dogana, nel comune di Castelfiorentino. È una di quelle strade di campagna, vicino alla nuova sr 429. La carreggiata è abbastanza stretta e per un tratto l’asfalto lascia il posto allo sterrato.

Ieri pomeriggio, poco prima delle 15, uno scooter con a bordo un minorenne è finito rovinosamente a terra dopo essersi scontrato frontalmente con una Fiat Panda guidata da un 29enne. A quanto appeso l’impatto è avvenuto in un tratto in cui la strada fa una semi curva. La visuale lì è comunque buona, riferiscono le persone del posto. I due mezzi però non sono riusciti ad evitare di entrare in collisione. Il giovane alla guida dell’utilitaria, comprensibilmente sotto choc, non sembra aver riportato particolari conseguenze nell’incidente. Subito dopo lo scontro si è fermato prestando i primi soccorsi allo sfortunato 17enne. A seguito della richiesta di pronto intervento, la centrale operativa del 118 ha subito inviato i mezzi di soccorso. Sul posto sono arrivate l’automedica e un’ambulanza della Misericordia di Castelfiorentino. Vista la gravità dello scooterista è stato attivato anche l’elisoccorso Pegaso. Il 17enne è stato stabilizzato sul posto e quindi trasferito al Centro traumatologico ortopedico di Careggi per tutti gli accertamenti e le cure del caso. Sembra comunque che non sia in pericolo di vita.

Per i rilievi è intervenuta una pattuglia della polizia municipale dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa. Gli agenti hanno raccolto elementi utili direttamente sul posto. Ma sono in corso ulteriori accertamenti per capire meglio la dinamica dello scontro e quindi accertare le eventuali responsabilità.

Irene Puccioni