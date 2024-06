I ladri in fuga dai residenti, inseguimento dopo il furto

Gambassi Terme, 17 giugno 2024 – Gli abitanti di Badia a Cerreto all’inseguimento dei ladri nel cuore della notte. La banda, secondo testimoni, avrebbe parcheggiato l’auto alla prima curva della Provinciale per poi passare al setaccio le abitazioni lungo la salita per Gambassi, riuscendo a entrare in una di queste dopo aver scassinato gli infissi di un’apertura. I tre uomini sono stati visti muoversi attraverso i giardini con il volto travisato da un passamontagna. A notarli e quindi a lanciare l’allarme una vicina del derubato che in quel momento si trovava sulla terrazza. In pochi attimi I malviventi sono riusciti a entrare nell’abitazione presa di mira e impadronirsi di alcuni oggetti preziosi (il valore della refurtiva è ancora da quantificare, ndr).

Da qui l’entrata in scena di alcuni residenti che sono scesi in strada rincorrendo a piedi i furfanti che avrebbero risposto alle loro grida con gli insulti con, stando ai testimoni, un italiano segnato dall’accento dell’est Europa. La banda alla fine è riuscita a far perdere le proprie tracce sfruttando probabilmente un altro elemento del gruppo che fungeva da palo e scappando da una strada sottostante le case. Altre volte questa zona, compresa la vicinissima Badia a Elmi che però è nel comune di San Gimignano e dunque provincia di Siena, è finita nel mirino dei ladri. Tanto che in tempi recenti c’è stato un incontro tra abitanti e forze dell’ordine. L’episodio dell’altra notte, invece, si è consumato in un’area residenziale e caratterizzata da diverse attività produttive, tra due province e tre comuni (San Gimignano, Gambassi Terme e Certaldo).

La richiesta che arriva ora dagli abitanti punta a "un maggior coordinamento per interventi più rapidi e per le azioni di prevenzione" anche a livello intercomunale.