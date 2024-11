Scontro auto-camion. Grave una donna 34enne . Estratta dalle lamiere

La ragazza, da quanto abbiamo appreso, è in condizioni molto gravi, e ancora in prognosi riservata. Era alla guida della macchina che, ieri mattina, si è scontrata con un camion della nettezza urbana. I due mezzi stavano percorrendo la Sp 11 Pisana per Fucecchio, nel comune di Fucecchio, quando si sono scontrati. Le cause e la dinamica del sinistro sono al vaglio delle forze dell’ordine intervenute per i rilievi di rito e di legge, per gestire l’emergenza ed i soccorsi e la circolazione sul tratto di strada interessato dal sinistro.

Erano le 9 circa di ieri mattina quando l’auto è finita contro il camion dei rifiuti, che stava transitando sull’importante arteria. Ad avere la peggio nell’impatto è stata la giovane donna alla guida dell’autovettura: si tratta di una ragazza di 34 anni, residente a Empoli, soccorsa prima dal personale sanitario – che l’ha stabilizzata sul posto – dopo che i vigili del fuoco del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli, l’hanno estratta dalle lamiere dell’auto per consegnarla al personale del 118.

Quindi, in considerazione della gravità della giovane, si è alzato in volo l’elisoccorso Pegaso per il trasferimento urgente in codice rosso della donna alle cure dei medici dell’ospedale fiorentino di Careggi. La 34enne ha riportato un politrauma: diverse ferite, alcune di queste gravi. Nel sinistro non ci sono stati altri mezzi coinvolti (oltre auto e camion) e nessun altro ferito oltre la donna empolese.

Il tratto in cui è avvenuto l’incidente è quello tra l’intersezione con via Giordano e la rotonda di Montellori. Una volta scattato l’allarme sul posto – oltre i soccorsi – si sono precipitate due pattuglie della polizia municipale dell’Unione, appunto, per la ricostruzione della dinamica e la regolamentazione della circolazione stradale. L’incidente, infatti, ha mandato in tilt la viabilità ed è stata necessaria la chiusura della Sp11 - Circonvallazione di Fucecchio tra la rotatoria all’intersezione con via Pistoiese e l’intersezione con via Giordano. Nell’immediatezza è stata disposta una viabilità alternativa su via Bonaparte-via Sottovalle - piazza La Vergine - via Giordano- via delle Fornaci. L’arteria lungo la quale è avvenuto l’incidente non è nuova ad essere teatro di gravi sinistri stradali.

Carlo Baroni