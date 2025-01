Scompare 80enne. Ritrovato dopo ore

Lo hanno cercato per tutta la mattina e intorno all’ora di pranzo, ieri, è arrivata la notizia più bella. Lukas Reinhard Helmut, conosciuto come Renato, era stato ritrovato. L’uomo, 80 anni, era scomparso da casa dalle 7.30. Di lui non si avevano più notizie tanto che era scattate le ricerche nella zona di Campagliana. Le campagne di Vinci per un paio d’ore sono state perlustrate dalle squadre della Vab, Polizia municipale, Vigili del fuoco, operai comunali e carabinieri. Finalmente nella tarda mattina l’uomo è stato ritrovato. Dalla Misericordia di Vinci è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe di Empoli per accertarne le condizioni di salute. Il sindaco di Vinci, Daniele Vanni, ha ringraziato carabinieri, Vab, municipale, operai del Comune e i vigili del fuoco per il lavoro fatto e i cittadini per le segnalazioni fatte pervenire.