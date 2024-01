Scintille tra M5S e FdI: "Noi non siamo la stampella del Pd"

Scintille a Fucecchio tra Movimento 5 Stelle e Fratelli d’Italia. "Criticare il Governo Meloni non è sinonimo di elogio al Pd di Fucecchio", afferma in una nota scritta la consigliera del Movimento, Fabrizia Morelli. Che precisa: le scelte di Roma spesso influenzano anche la politica locale. "Peraltro, - spiega Morelli - la storia di un Movimento che a Fucecchio appoggia sempre il Pd, è una novella talmente vecchia e ridondante che non ci crede più nessuno. Eppure, a quanto pare, rimane ancora l’unico cavallo di battaglia della destra fucecchiese che invece di rispondere concretamente e costruttivamente alle critiche sulle nefandezze che ho sollevato in merito al nostro attuale Governo, si arrampica disperatamente sugli specchi". Le critiche mosse a Roma: bloccare il salario minimo; restituire parte del Pnrr perché incapaci di gestirlo; garantire l’impunità ai reati amministrativi; proporre l’attribuzione di armi ai minori; proporre iniziative di sanità privata; ampliare ogni tipo di caccia; rimettere i vitalizi.