Schianto contro un albero. Grave trentaduenne alla guida. Con l’elisoccorso in ospedale

FUCECCHIO

L’auto completamente distrutta faceva presagire il peggio. È anche per questo che la centrale operativa ha attivato immediatamente l’elisoccorso Pegaso in modo da poter trasferire il ferito nel più breve tempo possibile in ospedale. Fortunatamente chi si trovava alla guida del veicolo, nonostante il violentissimo impatto, non sembrerebbe in pericolo di vita. L’uomo, un 32enne italiano, è comunque rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente stradale avvenuto ieri intorno alle 13 nel comune di Fucecchio.

Il giovane si trovava alla guida della sua auto lungo via Pesciatina nella frazione de Le Vedute, quando per motivi ancora da chiarire è uscito fuori strada ed è finito contro un albero.

Lo scontro è stato micidiale. La carrozzeria della vettura nell’impatto si era completamente accartocciata su se stessa tanto che è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per poter estrarre il guidatore dall’abitacolo. Sul posto si è portata una pattuglia della polizia municipale dell’Empolese Valdelsa per i rilievi del caso e per indagare sulle cause dell’incidente.

Insieme all’ambulanza della Pubblica Assistenza di Santa Croce sull’Arno, è arrivato l’elisoccorso che è atterrato nelle vicinanze del sinistro. I soccorritori hanno caricato il ferito e lo ha portato in codice rosso a Cisanello. A quanto appreso l’uomo avrebbe fatto tutto da solo. Ai primi soccorritori avrebbe riferito di essersi sentito male e di aver perso il controllo della vettura. Tuttavia la dinamica è tutta da ricostruire. Altri veicoli non sono stati coinvolti né ci sono stati altri feriti a seguito del brutto incidente.

i.p.