Scatti di donne. Celebrando la femminilità

EMPOLI

Una mostra fotografica dedicata alla figura femminile sarà la prima esposizione ad essere allestita nella nuova galleria d’arte nata all’interno di Palazzo Leggenda, la biblioteca delle bambine e dei bambini, con ingresso da piazza del Popolo. Inaugurata oggi alle 17.30 "With Her Without Her" mette insieme una serie di scatti del fotografo empolese Vincenzo Mollica, che celebrano la figura femminile e la inquadrano in dei luoghi, all’apparenza comuni ma che si illuminano di poesia proprio in presenza di donne. Rimarrà visibile fino al prossimo 30 ottobre, tutti i giorni dalle 17.30 alle 19.30 e il sabato e la domenica anche al mattino dalle 10.30 alle 12.30. La mostra si presta al racconto della donna partendo dalla sua centralità contrapposta alla sua assenza, un impatto che tende a valorizzare la sua figura e a esaltarla, chiunque essa sia.

L’impatto visivo di questi scatti fa tornare alla mente molti temi legati alla figura della donna oggi: la lotta contro gli episodi di violenza, l’emancipazione, la dignità e la libertà. Tutti questi temi sono racchiusi negli scatti di Mollica, in un dialogo con la poesia che nel catalogo si sostanzia con le più famose liriche dei poeti italiani e stranieri. Nato a Sant’Ilario dello Jonio (Rc) ma residente a Empoli da una vita, Mollica è architetto e si apre al mondo della fotografia proprio durante gli studi universitari, trasformando gli scatti applicati agli studi in mezzi per poter fissare la realtà. Nel corso degli anni ha allestito diverse mostre fotografiche, anche in sedi prestigiose. Oltre alla passione della fotografia, Mollica abbraccia anche l’arte pittorica e la musica, suonando la chitarra in varie band. "La galleria che attraversa il piano terra di Palazzo Leggenda crea un corridoio interno tra via Paladini e piazza del Popolo – spiega l’assessore alla Cultura, Matteo Bensi –. Abbiamo pensato che questa funzione di cerniera tra due vie del centro dovesse essere uno spazio a disposizione dei cittadini, dei loro talenti e di tante altre storie ancora da raccontare".