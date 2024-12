Scarpa e innovazione. La prossima grande fiera. Verso Riva del Garda

Occhi sul futuro. L’attenzione della filiera della moda è già sulle prime fiere dell’anno nuovo in arrivo. Alla prossima edizione di Expo Riva Schuh & Gardabags, nel quartiere fieristico di Riva del Garda, dall’11 al 14 gennaio, si terrà il maggiore appuntamento internazionale dedicato alle produzioni di volume di calzature, borse e accessori moda. Anche per l’edizione 2025, Riva del Garda Fierecongressi, organizzatore della manifestazione, in collaborazione con Retail hub riapre le porte dell’Innovation village retail. In un’era sempre più digitale dove gli acquisti vengono fatti online, soluzione comoda che fa risparmiare molto tempo ai clienti dei marchi di moda, si fa largo anche la possibilità di proporre online servizi post-vendita come il care&repair. Aiutare con velocità il proprio cliente grazie all’assistenza online, fidelizza i compratori generando futuri guadagni. Inoltre, la moda va di pari passo con le abitudini, soprattutto delle nuove generazioni, che sono attente alle questioni ambientali e vogliono creare un’economia sostenibile e circolare. L’idea di poter comprare, noleggiare o rivendere facilmente attraverso un’app crea maggiore fiducia nei giovani che sentono di dare un aiuto concreto al pianeta. Questi sono solo alcuni dei progetti presenti all’Innovation village retail.