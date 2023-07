Scalatori attesi sul Castra In palio i titoli regionali

Il ciclismo toscano assegnerà domani sul Montalbano le tre maglie di campioni toscani a cronometro della montagna. Il tutto grazie alla Polisportiva Tripetetolo di Lastra a Signa presieduta da Valter Biancolini, con l’apporto del Comune di Capraia e Limite e della Car Center di Matteo Nunziata che organizza le tre gare, al mattino per Allievi, nel pomeriggio per Juniores e Dilettanti Élite-Under 23. Sono poco più di 60 i concorrenti con 28 allievi, 22 dilettanti e 14 juniores. La pedana di partenza in via Salani a Limite sull’Arno, quindi le vie Mantelli, Togliatti, zona stadio, via Cervi, e gara allievi lunga 4 km e 800 metri con arrivo a Castra. Il primo concorrente partirà alle 9.30. Le altre due gare prevedono invece l’arrivo al culmine della salita del Montalbano in località Bivio Casenuove dopo 6 km e 200 metri.

Alle 13.30 la partenza del primo juniores, mentre l‘ultima gara riservata ai dilettanti inizierà alle 15.30. La manifestazione è stata presentata nel corso di una conferenza stampa presso la Biblioteca Comunale “Pablo Neruda“ a Limite sull’Arno, con la presenza del sindaco Alessandro Giunti, il quale si è detto "felice di questa iniziativa perché valorizza il nostro territorio che per la prima volta ospita una cronoscalata di ciclismo a livello regionale". Presenti anche il presidente del Comitato Regionale Toscana di ciclismo Saverio Metti, ed Edoardo Antonini presidente della Pro Loco di Capraia e Limite.

Antonio Mannori