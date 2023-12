"Sarà un campo di riferimento per tutta l’area"

Alzato il velo, in località Casenuove, sul nuovo impianto sportivo dedicato al rugby di Gambassi Terme. Il terreno di gioco, adiacente al campo da calcio dell’Usd Gambassi, era già utilizzato da tempo per le partite dei Berserker, squadra nata dalla fusione tra Gambassi Rugby e Unione Rugby Montelupo Empoli iscritta al campionato regionale di Serie C, ma adesso c’è stato anche il taglio del nastro alla presenza del sindaco della Metrocittà Dario Nardella, di quello di Gambassi Terme Paolo Campinoti e il presidente del Comitato Regionale Rugby Riccardo Bonaccorsi. La realizzazione del nuovo impianto è stata sostenuta economicamente dalla giunta e dalla Città Metropolitana di Firenze e ha comportato un investimento di oltre 600mila euro. Nel 2019 era stata siglata infatti la Convenzione tra Metrocittà e Comune, dove il Consiglio Metropolitano disponeva il cofinanziamento per un terzo dell’importo totale fino a 200 mila euro. A fine lavori, il Comune di Gambassi Terme ha cofinanziato per 458.441 euro.

"L’inaugurazione di questi impianti è un segno di incoraggiamento per le attività sportive, dopo la lunga stagione del Covid che avrebbe potuto scoraggiare le attività agonistiche e di crescita per tanti giovani e appassionati – sottolinea il sindaco Dario Nardella – L’azione della Metrocittà è improntata a declinare su tutto il territorio le discipline sportive, tenendo conto delle priorità che esprimono a riguardo". Il primo cittadino valdelsano aggiunge: "Come amministrazione comunale abbiamo fatto il nostro dovere accogliendo la richiesta della comunità sportiva, nata attorno alla squadra locale di Rugby. L’impianto si candida ad essere un punto di riferimento dell’area vasta e per lo sviluppo del rugby".