Sapore di mare con la Sagra del Pesce

MONTELUPO FIORENTINO

Quattro giorni all’insegna delle specialità marinare è quello che attende Montelupo Fiorentino a partire da domani e fino a domenica prossima, in piazza dell’Unione Europea. È in arrivo infatti nella città della ceramica la "Festa del Pesce", a cura dell’associazione Food Festival. Dal fritto per tutti i gusti al cacciucco passando per gamberoni in guazzetto, impepata di cozze, alici marinate, insalata di mare e primi allo scoglio o al salmone, fino a paella e sangria. Ma non solo, anche chi preferisce la carne potrà infatti soddisfare il proprio palato con hamburger e arrosticini.

Ogni serata, domani e venerdì dalle 18 alle 24 mentre nel weekend gli stand apriranno anche a pranzo dalle 12, sarà accompagnata da intrattenimento musicale. Domani esordio con "Musica a 360°", poi venerdì alle 21 esibizione di ballo della scuola locale Art Lab Triboo e dalle 22 Dj Set. Sabato, a partire dalle 21 saranno invece gli allievi della scuola di danza MD Accademy ad essere protagonista sul palco, prima di lasciare spazio allo spettacolo "Crazy 90", il party più pazzo che c’è per rivivere le indimenticabili canzoni degli anni Novanta. Infine, domenica sarà la danza a prendersi totalmente la scena con due esibizioni: prima, alle 19, toccherà alla Enars Ballet Dans School e successivamente, a partire dalle 21, salirà invece sul palco la Dance Project.