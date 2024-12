Sant’Amato, la pro loco è in lutto. Addio al veterano Franco Calzolari

"Se in paese c’era un problema da risolvere, si chiamava lui. Che fosse un guasto, un amico da aiutare o qualcosa da riparare, Franco c’era, si precipitava. E sempre risolveva". Sono in tanti a ricordarlo, perché per una vita intera è stato punto di riferimento di una comunità. Piccola ma vivace. Se ne è andato a 87 anni, poche ore prima di Natale Franco Calzolari, cittadino molto attivo nel volontariato a Vinci, una delle colonne portanti di “Sant’Amato a Tavola“, iniziativa di punta dell’estate vinciana. Nell’80 il primo impegno concreto verso quella frazione in cui era nato e cresciuto.

"Facemmo un gemellaggio con Sant’Amato di Lanciano, in Abruzzo – racconta con commozione il presidente Pro Loco Sant’Amato, Silvano Guerrini – Franco fu uno dei partecipanti, uno dei fondatori del nostro gruppo e della festa che è arrivata poi. Le premesse nacquero in quell’occasione". Trentatré anni fa la prima edizione di “Sant’Amato a Tavola“, manifestazione diventata anno dopo anno un successo. "Franco si occupava dell’impianto elettrico – ricordano dalla Pro Loco – Dei problemi tecnici. Non lo vedevi in cucina, ma sempre a dare una mano agli altri. Era presente per qualsiasi necessità". Era un uomo del fare, ex falegname e prezioso conoscitore del territorio. "Franco ha sempre saputo arrangiarsi – è il ricordo di Guerrini –. Forse perché avendo perso il padre a soli 11 mesi è sempre stato portato a sbrigare le faccende da solo, aiutando tutti gli altri. Di Sant’Amato sapeva tutto, ne conosceva colline e ulivete, terreni e confini a memoria. Una persona disponibile e generosa, che non si lamentava mai". Neppure della malattia, che negli ultimi due anni gli aveva impedito di organizzare la ’sua’ festa, ma non di parteciparvi. A dare un ultimo saluto a Calzolari, anche il sindaco di Vinci Daniele Vanni. Nel corso degli anni – è il messaggio di cordoglio giunto dal sindaco – Franco ha sempre mantenuto un rapporto importante con l’amministrazione, per porre all’attenzione del comune le esigenze della frazione. Era una persona molto amata, sapeva farsi apprezzare. Lascia una grande eredità alla nostra comunità in termini di capacità di aggregare le persone e trasmettere anche alle nuove generazioni il valore dello stare insieme e di impegnarsi per il proprio territorio". I funerali si sono tenuti ieri pomeriggio nella chiesa di San Pietro a Sant’Amato. Calzolari è stato tumulato nel cimitero locale. Lascia la moglie Ivella, il figlio Moreno, la nuora Gabriella, le nipoti Gloria e Angelica e il piccolo Elia.

Y.C.