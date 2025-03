Santa Maria al restyling: "Asfaltature e aree gioco"

Tappa alla Casa della Memoria di Santa Maria che mercoledì ha ospitato la giunta comunale di Empoli per un nuovo aggiornamento sul “Piano delle frazioni e dei quartieri“ dedicato all’area ovvero il penultimo appuntamento prima della tappa finale dedicata a Pozzale e Casenuove. Concluso il giro, l’amministrazione avvierà un ciclo di incontri con la cittadinanza per raccogliere idee. L’assessore Simone Falorni ha illustrato gli interventi in atto, tra cui "nuove aree gioco in via La Torre, via Guicciardini e zona Fanfani, oltre al rifacimento dell’asfalto in diverse strade, come via Baccio da Montelupo. Particolare attenzione è stata posta anche alla sicurezza stradale, con interventi previsti su arterie trafficate".

Il sindaco Alessio Mantellassi ha ricordato due iniziative chiave promesse in campagna elettorale: "La prima riguarda un nuovo parco pubblico tra via della Repubblica e via Sanzio, la seconda la strada parallela a via Sanzio per decongestionare il traffico nell’area delle scuole e della futura pista d’atletica. Si tratta di iniziative importanti, che avranno un iter complesso e realizzazione nel 2028. Nel frattempo, ci sono molte opere, più piccole ma certamente rilevanti per i residenti". Nel 2026 il Parco delle Collinette vedrà la sistemazione delle panchine e l’installazione di porte da calcetto. Nel 2027, in piazza Rosso Fiorentino, sarà creata una nuova area giochi con nuovi alberi. Sul fronte viabilità, oltre alle asfaltature previste nel 2024, nel 2026 sarà migliorata la pavimentazione dei marciapiedi di via Sanzio. Infine, nel 2028 il cimitero di via Lucchese sarà oggetto di un’importante manutenzione".