Salvare il centro storico Nasce "Degrado Empoli" Il comitato di cittadini "È apolitico, partecipate"

di Tommaso Carmignani

Ci tiene a sottolineare che al comitato possono aderire tutti, perché è apartitico e apolitico. L’obiettivo è proporre iniziative sul campo per contrastare la lotta al degrado in una zona di Empoli troppo spesso abbandonata a se stessa: il centro storico. Il collettivo si chiama "Degrado a Empoli" e Isacco Cantini ne è il presidente, ma a comporre la neonata associazione, partita ufficialmente una quindicina di giorni fa, ci sono diversi rappresentanti della società civile e semplici cittadini. Cantini è stato nominato presidente per via della sua passione e del suo impegno politico (è stato candidato con Fratelli d’Italia alle ultime elezioni amministrative comunali), ma anche e soprattutto per i suoi studi di giurisprudenza. "Tuttavia – chiarisce – al comitato sono invitati ad aderire tutti, visto che si tratta di un’iniziativa che non ha bandiere di partito. Quello che vogliamo è darci da fare per combattere il degrado in centro a Empoli: lo vogliamo fare mediante iniziative pubbliche e un sostegno concreto all’amministrazione comunale". "Siamo tutti residenti nel centro storico – prosegue – e tutti abbiamo sotto gli occhi la situazione. Il nostro è uno spirito propositivo, ma dietro c’è la volontà di contrastare efficacemente certi fenomeni. Parliamo di degrado inteso come peggioramento delle condizioni di sicurezza pubblica, di pulizia e decoro urbano, ma anche – prosegue Cantini – di manutenzione dei beni pubblici. Siamo stanchi di una situazione ormai endemica e generalizzata di quella zona". Dietro alla voglia di aiutare il centro storico, però, ci sono anche diversi altri progetti che il comitato intende portare avanti nei prossimi mesi.

"Vogliamo rivolgere il nostro sguardo anche alle frazioni, perché problemi di sicurezza e degrado – spiega Cantini – riguardano ormai diverse zone della città e quindi non ci fermeremo al centro. Come detto siamo nati da poco e ancora non abbiamo avuto modo di farci conoscere dalla città e dalle istituzioni, ma vogliamo rimediare a questo mettendo in campo fin da subito delle proposte e delle iniziative". Non sarà un pungolo nei confronti dell’amministrazione, ma l’obiettivo è quello di farsi sentire. "Ovviamente, pur essendo aperti a tutti, è normale che finiremo ad avere a che fare con quelle che sono le decisioni politiche del nostro Comune. Ma noi – dice Cantini – non abbiamo intenzione di condannare a prescindere, anzi. Lo scopo è tutto diverso: aiutare, proporre e sostenere da vicino gli amministratori per risolvere un problema che ci tocca tutti da vicino e che nel corso degli ultimi anni è andato sempre peggiorando".