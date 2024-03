Salvaguardia dei lecci e oliveta in adozione: ecco le iniziative ’green’

Da un lato un intervento manutentivo di ripavimentazione da 50mila euro che riguarderà piazza del Popolo, pensato in primis per salvaguardarne i lecci. Dall’altro, un bando per coinvolgere la cittadinanza nella cura di un’oliveta del territorio. Sono le ultime due iniziative “green“ messe in campo dall’amministrazione Mugnaini. Nel primo caso, il progetto risale allo scorso anno e i lavori entreranno nel vivo nei prossimi giorni, iniziando dalla primavera: la priorità è di effettuare un’opera di manutenzione sulla pavimentazione della piazza migliorando al contempo le condizioni di salute dell’apparato radicale degli alberi. Si prevede l’allargamento delle aiuole perimetrali esistenti (al fine di aumentare la superficie permeabile a disposizione delle piante) e la realizzazione di sedici “micro-fori“ protetti che consentiranno il passaggio di acqua e ossigeno nel terreno (oltre all’eventuale ingresso di strumenti idonei alla stimolazione delle radici dei lecci e al decompattamento del terreno). " La nostra piazza ha un problema: la pavimentazione ha diverse crepe e le alberature soffrono – ha spiegato il sindaco Alessio Mugnaini – crediamo che con le risorse investite, tutto sommato contenute, si possa migliorare lo stato di conservazione dello spazio pensando anche al benessere delle piante".

In rampa di lancio c’è poi un altro progetto che dovrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni: si chiama “Adotta un oliveto“ ed è rivolto a privati cittadini (o ad associazioni) intenzionati a gestire i 180 ulivi presenti nel terreno di proprietà comunale compreso fra la strada Provinciale Volterrana e via Lucardese. Un avviso che dovrebbe essere pubblicato a breve, con cui al soggetto individuato sarà chiesto di provvedere alla pulizia dell’appezzamento, alla potatura e alla concimazione degli olivi e alla raccolta delle olive, per un accordo in comodato modale che una volta sottoscritto durerà sette anni.