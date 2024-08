Sale l’allerta per i roghi. Vab: raffica di interventi. Le aree ad alto rischio

Il periodo di alto rischio è appena cominciato anche se, rispetto al passato, questa non sembra - per il momento - un’annata nera. Siamo in linea con l’estate 2023. L’sos roghi nell’Empolese Valdelsa però si sta facendo sentire di più in questi giorni, con il numero di interventi intensificati in corrispondenza dell’innalzamento delle temperature. Il 90% degli incendi parte dalla vegetazione secca. Se il territorio brucia è spesso colpa di una cicca lanciata da un’auto in corsa o dal mancato rispetto del divieto di abbruciamento.

"Un divieto assoluto almeno fino al 31 agosto e che sarà aggiornato in base alle condizioni climatiche - spiega Simone Cutrupi della Vab (vigilanza antincendi boschivi Toscana), responsabile della sezione di Limite sull’Arno - L’ordinanza vale h24. Ma nonostante questo, si registrano al mattino presto o in tarda serata strappi alla regola che, complice il vento tropicale e l’afa, possono esasperare un evento minimo". Senza considerare lo spreco di energie nel distinguere se il fumo rilevato dalle telecamere sia causato da un vero principio di incendio o da una ripulitura. "Il periodo intenso di lavoro è appena cominciato. Martedì con 39° siamo intervenuti su due roghi a Cerreto Guidi. La prima segnalazione ha riguardato un uliveto, 7 le squadre impegnate tra la sezione di Limite, quella di Vinci e i vigili del fuoco. Il tempismo è tutto e ci ha permesso di limitare il danno. La superficie ridotta in cenere in mezz’ora è stata di 3mila metri quadrati. Sebbene non fosse un evento grave, è stato fondamentale bloccarlo sul nascere". Sabato invece sono stati 4 gli incendi da gestire, tutti concentrati a Empoli, tutti di sterpaglie. I volontari riescono, con sacrifici e dedizione, a coprire i turni anche e soprattutto nel periodo delle ferie, garantendo un pattugliamento quotidiano dalle 13 alle 20 di almeno due squadre. Altre due sono pronte a intervenire in caso di necessità. Nei weekend si aggiunge un’altra squadra di potenziamento.

I passaggi vengono effettuati nei punti più sensibili. Due Comuni su tre, dei nostri, sono classificati ad alto rischio incendio. In testa Vinci, col Montalbano ma anche Capraia e Limite; l’80% della sua superficie è boscata, con vegetazione per oltre 2500 ettari. "Per dare una mano? Segnalare al 112, al numero verde 800 425 425 o allo 0571583355. Abbiamo ripreso il servizio di annaffiatura per il Comune di Empoli legato alla salvaguardia dell’ambiente. Dal Terrafino a Serravalle - conclude Cutrupi - copriremo tutta la città occupandoci di 2mila piante circa. Usciremo ogni sera con due autobotti, dividendo il territorio per lotti. Chiunque avesse voglia di aiutarci è il benvenuto". Ylenia Cecchetti