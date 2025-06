Maltempo, lo sportello per chiedere danni

Sono passati più di tre mesi dal 14 e 15 marzo scorsi, quando le intense precipitazioni registrate nell’Empolese hanno inferto ulteriori danni ad un territorio già martoriato nel novembre del 2023. La Regione Toscana ha messo a disposizione un contributo economico per i proprietari di immobili o di beni mobili danneggiati dal maltempo, attraverso l’inoltro della richiesta (specificando l’ammontare e l’entità dei danni subiti e rendicontando le spese successivamente sostenute) dalla piattaforma online regionale entro e non oltre il 31 luglio.

E per questo motivo, il Comune di Capraia e Limite ha attivato uno sportello dedicato alla presentazione della domanda in questione, per agevolare i residenti meno avvezzi all’utilizzo della tecnologia. Lo sportello, per aiutare i cittadini nella compilazione della domanda online, sarà attivo nella sede del Palazzo Comunale (in piazza 8 Marzo 1944) esclusivamente su appuntamento.

Sarà fruibile nel dettaglio dal 3 luglio per tutti i giovedì del mese (3, 10, 17, 24 e 31 luglio) oltre che il 29 luglio. Il servizio, nel quale un operatore assisterà il cittadino che ne fa richiesta nel compilare la domanda di contributo, sarà attivo dalle 14 alle 18 in tutti e sei i giorni di apertura dello stesso. È possibile prenotare chiamando il numero 3348343218 oppure inviando una mail all’indirizzo [email protected].

Il territorio di Capraia e Limite è stato tra l’altro fra i più toccati dalle piogge intense dello scorso marzo e ha rivelato delle fragilità.