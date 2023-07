Salario minimo e riforme Fossi indica la strada "Basta col lavoro povero Il Pd è in prima linea"

Si chiude domani la Festa de l’Unità di Montaione. Una manifestazione partita con grande slancio e con l’incontro partecipato su ’La Toscana che vogliamo’: ospite della serata di apertura il segretario del Pd Toscana Emiliano Fossi che ha dialogato con Brenda Barnini, sindaco di Empoli e Laura Rimi, entrambe membri della segreteria regionale del Pd. Una serata incentrata sui percorsi e le proposte del nuovo Pd per la Toscana e il Paese. Il segretario regionale ha illustrato i percorsi di riforma del Pd Toscana, il lavoro della conferenza programmatica guidata dal sindaco di Certaldo Giacomo Cucini, l’impegno per la formazione di nuova classe dirigente che la segreteria regionale sta portando avanti.

L’attenzione si è poi spostata sulle proposte a livello nazionale e regionale, nel quadro dell’Estate Militante lanciata dalla segretaria Elly Schlein. Non sono mancati gli interventi per i tanti temi toccati, dall’immigrazione, alla lotta al cambiamento climatico, fino alle pari opportunità. Lavoro e salario minimo: "Su questo il Pd è in prima linea anche in parlamento - hanno assicurato i relatori - con la proposta di legge congiunta presentata dalle opposizioni. Si tratta di una lotta fondamentale perché lavoro e povero non possono stare nella stessa frase".

Tra i temi più sentiti, la Multiutility Toscana. "Ci siamo arrivati in ritardo - ha dichiarato Fossi - Ma ci permette di difenderci rispetto agli appetiti di altri soggetti che già si sono inseriti in Toscana. Al tempo stesso penso che quel processo, se fosse stato seguito politicamente in maniera più adeguata, avrebbe generato meno conflittualità fra la Toscana centrale e il resto della Toscana, con un sentimento antifiorentino che dobbiamo cercare di superare. Poi discuteremo di come si finanzia la Multiutility, cosa significa la quotazione in Borsa e che alternative ci sono". E poi il tema del diritto alla casa, quello di salute e sanità pubblica. "Apprezziamo il lavoro della giunta che sta cercando di accorciare al massimo le liste di attesa". La festa continua anche stasera: in calendario alle 18 ’Siamo o non siamo un partito femminista?’ con Tania Cintelli, Eleonora Caponi e Susanna Cenni. Alle 21.30 via al laboratorio partecipativo per raccogliere idee per Montaione con il sindaco Paolo Pomponi.