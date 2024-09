“Salamarzana“, raffica di eventi. Il Medioevo con spettacoli e stand

Il debutto ieri. Oggi giornata clou con Salamarzana - festa medievale del Castello di Fucecchio. Giunta alla 15esima edizione e iscritta nell’elenco regionale delle Manifestazioni di rievocazione storica, Salamarzana si colloca tra le maggiori iniziative volte a valorizzare i luoghi che anticamente si trovavano sul cammino della Via Francigena e ancor di più Fucecchio quale punto focale con l’intersezione della via Romea Strata. "Le manifestazioni di rievocazione storica sono un elemento che valorizza in maniera straordinaria l’identità dalla Toscana – ha detto Giani presentando questa edizione –: Salamarzana è un’occasione per rivivere i costumi medievali grazie al coinvolgimento di tanti cittadini che animano i luoghi del loro Comune con iniziative di sicura attrattiva anche per i visitatori. Fucecchio, con il suo centro storico, ma anche con il tesoro di biodiversità costituito dal Padule è un crocevia importantissimo tra acqua e terra della Via Francigena ed è per questo che è importante valorizzarne la storia richiamando alle atmosfere degli antichi pellegrini del Medioevo. Come Regione siamo impegnati costantemente a sostenere le rievocazioni storiche su tutto il territorio toscano". Oggi dalle 17 a mezzanotte raffica di spettacoli di strada itineranti, giochi, laboratori e degustazioni di piatti tipici medievali. I principali eventi nel dettaglio: In piazza Vittorio Veneto si collocherà l’accampamento medievale della compagnia Casina Rossa e saranno presenti taverne e cantine per degustazioni dei piatti tipici medievali. Il falconiere esibirà il volo dei rapaci sul sagrato della chiesa Collegiata mentre l’istituto Checchi indirizzo moda, con la Bottega de’ Checchi, offrirà un laboratorio di ricamo con piccoli manufatti personalizzati.