Saint Marcel: 25 anni di amicizia. Il programma

ll gemellaggio fra Cerreto Guidi e Saint Marcel compie venticinque anni. E anche per festeggiare questa ricorrenza, il prossimo mese, una delegazione di rappresentanti provenienti dalla cittadina francese, composta da giovani studenti, docenti accompagnatori e componenti del Comitato per il Gemellaggio, trascorreranno una settimana sul territorio, partecipando a varie iniziative volte a cementare il legame fra le due comunità. Si tratta della seconda parte di un progetto avviato la scorsa primavera, quando alcuni studenti, alcuni membri del Comitato Gemellaggi di Cerreto Guidi e il sindaco Simona Rossetti (nella foto) avevano raggiunto la Normandia in quella che era considerata la prima fase delle celebrazioni per l’anniversario.

Un lungo percorso iniziato (tenendo conto delle operazioni preliminari che hanno portato alla firma dello Statuto) nell’ormai lontano 1997, che è stato raccontato lo scorso anno dal Comune con la realizzazione di un sito web apposito. E che ha portato, tra l’altro, qualche anno fa il consiglio comunale di Cerreto Guidi a concedere la cittadinanza onoraria all’allora primo cittadino di Saint Marcel, Gerard Volpatti. Il gruppo transalpino arriverà invece in paese il prossimo 9 ottobre e vi resterà sino al 16 ottobre successivo: sarà ricevuto dal sindaco Rossetti e dai componenti del Comitato Gemellaggi e riceveranno alcuni doni e gadgets per ricordare il rapporto che lega le due comunità.

G.F.