Sagra e tradizione. Il gusto è servito a base di cinghiale

MONTESPERTOLIUn gemellaggio inedito. Sono gli ultimi giorni, questi, per pranzare o cenare alla Sagra del Cinghiale che da Certaldo si è spostata anche per l’edizione 2025 nel comune di Montespertoli. Fino a domenica 4, al parco di Sonnino si potrà prendere parte alla 33esima edizione di una manifestazione tradizionale che unisce i sapori dell’enogastronomia toscana all’accoglienza amichevole dell’Associazione Canard Fiorentina. Stand aperti giovedì dalle 12 e dalle 20 mentre venerdì e sabato lo staff dei volontari sarà operativo solo in orario serale. L’ultimo giorno di sagra, domenica, si chiuderà con il turno del pranzo. In tavola portate che rispecchiano in toto l’eccellenza dei prodotti locali e delle specialità toscane: dai salumi a base di cinghiale alle famose pappardelle, dalla polenta ai tortelli al sugo di cinghiale fino alla novità di questa edizione: il capriolo al forno con patate. Il meglio della cucina tradizionale passa anche dalle prelibate penne ai funghi, "cucinate secondo una ricetta segreta", giurano gli organizzatori.

Per sedersi a tavola e gustare le pietanze proposte in menù, è necessaria la prenotazione chiamando al 333 3482583 oppure al 347 4513158. E’ disponibile anche il servizio da asporto. La location è vicina all’uscita Ginestra della Fi-Pi-Li, sosta ideale per i curiosi che vorranno poi visitare il chianti fiorentino. E non è tutto.Montespertoli si conferma capitale delle sagre con “Un Monte di Birra“, evento che celebra la birra artigianale e che torna in piazza del Popolo per la terza edizione proprio da giovedì a domenica. Un weekend lungo tutto dedicato ai birrifici artigianali toscani, con musica live ogni sera, mercatino artigianale e vintage e punto ristoro a cura dell’associazione commercianti. Boccali in alto e divertimento per un’esperienza tra musica, shopping nei negozi del paese, buon cibo e fiumi di birra.