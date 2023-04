Rubano un profumo e scappano, denunciati due giovani stranieri

Due giovani denunciati per furto dai carabinieri di Empoli. Si tratta di un 22enne e un 25enne di nazionalità marocchina, accusati di furto aggravato. I militari avevano ricevuto una segnalazione dal personale di una profumeria del centro, secondo cui due uomini erano entrati ed avevano preso un profumo da uno degli espositori, per poi uscire senza pagare e darsi alla fuga. Immediatamente intervenuti, gli uomini dell’Arma hanno velocemente preso visione delle immagini di videosorveglianza dell’esercizio commerciale. Dopo una breve ed attenta ricerca, l’equipaggio è riuscito a scovare gli autori del furto, ancora in possesso del profumo appena rubato.