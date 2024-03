Rubano la cassaforte. Blitz nella filiale in pieno centro. Presi oltre 7mila euro

Tre minuti e trentacinque secondi. Sono stati sufficienti per entrare dentro la filiale della Cassa di Risparmio di Lucca-Pisa-Livorno di via Fratelli Rosselli e portare via un “roller cash“ con oltre 7mila euro al suo interno. Il colpo si è consumato nel cuore della notte, tra lunedì e martedì. Non erano ancora scoccate le 3 quando i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile si sono precipitati sul posto attivati dall’allarme della banca, che si trova a due passi dal centro, che è scattato a seguito dell’intrusione. I malviventi si erano creati due varchi con altrettante effrazioni: una alla porta d’ingresso e l’altra alla porta secondaria interna. Individuato il dispositivo di frazionamento del denaro utilizzato nelle banche (che può contenere al massimo 10mila euro) lo hanno sollevato di peso e sono usciti dalla filiale. Un blitz di pochi minuti, ripreso e registrato dalle telecamere della videosorveglianza della banca, che ora i carabinieri della compagnia di Empoli stanno vagliando con molta attenzione. Secondo quanto appreso dentro il roller cash erano presenti circa 7.200 euro. Ma il danno complessivo per la filiale empolese ammonta a 8mila euro, dovendo considerare anche le due porte scassinate.

La banda, composta da 4/5 persone, ha agito a volto coperto. Con strumenti da scasso (che però non sono stati rinvenuti sul posto) i malviventi hanno forzato l’ingresso principale dirigendosi, praticamente a colpo sicuro, verso l’obiettivo. Presa la cassaforte sono fuggiti a bordo di un’autovettura in direzione del centro cittadino per poi far pedere le proprie tracce. Nella stessa notte, circa mezz’ora dopo, e a pochi chilometri di distanza da Empoli un altro “roller cash“ è stato rubato. Il colpo è avvenuto intorno alle 3.30 alla filiale della Crédit Agricole di piazza Firenze a Lastra a Signa con la stessa modalità: dopo aver forzato la porta d’ingresso i malviventi sono entrati nell’edificio e hanno portato via il dispositivo. I carabinieri del Norm di Signa sono intervenuti dopo l’attivazione dell’allarme. Anche in questo caso le immagini di videosorveglianza hanno mostrato la scena e ora sono al vaglio del comando provinciale di Firenze. Il danno è in corso di quantificazione.

