Ruba il portafogli a una commerciante. Arrestato 23enne

EMPOLI

Era riuscito a fuggire dopo il furto di sabato scorso dal negozio di abbigliamento “Terranova“, in via Ridolfi, mentre il ’compare’, un 33enne nordafricano, veniva bloccato e arrestato con la refurtiva (160 euro di merce); ma la sua latitanza è durata poco. Un 23enne, slovacco, è finito dietro le sbarre del carcere di Sollicciano per un furto con destrezza ai danni della titolare di un mini market in centro. Il giovane era entrato nell’esercizio commerciale e approfittando di un momento di distrazione della donna era riuscito ad impossessarsi del suo portafoglio per poi uscire. Avendo il sospetto che l’autore del furto fosse proprio quel ragazzo, dal momento che nel punto vendita non c’era nessun altro, la titolare lo ha inseguito chiedendogli conto del fatto. Contestualmente ha allertato i carabinieri. I militari arrivati pochi minuti dopo hanno fermato e perquisito l’uomo, trovandolo in possesso della refurtiva, che hanno prontamente restituito alla legittima proprietaria. Il 23enne è stato anche riconosciuto come il complice della rapina impropria consumata alcuni giorni prima nel negozio di abbigliamento di via Ridolfi. Nel corso della perquisizione gli è stata trovata addosso anche una modica quantità di droga e per questo è stato segnalato alla Prefettura di Firenze quale assuntore di stupefacenti. I carabinieri lo hanno arrestato e dopo la convalidata, il giovane è stato trasferito nel carcere fiorentino.

i.p.