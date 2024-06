Rossetti centra il tris: "Non era scontato"

Sarà ’Rossetti ter’: Simona Rossetti è stata eletta per la terza volta sindaco di Cerreto Guidi. Questo il verdetto delle urne, che ha visto un calo di cinque punti percentuali per quanto concerne l’affluenza rispetto: dal 67,53% del 2019 si è passati al 62,81% attuale, con 5143 votanti. La stessa prima cittadina uscente di Avanti Insieme sostenuta da Partito Democratico, Italia Viva e Azione, ha ottenuto quasi sei punti in meno rispetto a cinque anni fa. Ma il 59,93% dei consensi, corrispondenti a 2.917 voti, si sono comunque rivelati sufficienti per vincere e per assicurare al centrosinistra undici seggi: al netto di eventuali ingressi in giunta o di rinunce, dovrebbero entrare in consiglio Massimiliano Benozzi, Patrizia Iacopini, Francesca Brotini, Davide Toni, Massimo Irrati, Serena Ambrogini, Antonio Palmieri, Patrizia Polito, Alessio Tanganelli, Salvatore Cannataro e Daniela Mancini.

Il centrodestra di Simone Barontini si è fermato a quota 1171 voti, ossia il 24,06% del totale (-1,14%): il candidato sindaco di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia dovrebbe sedere fra i banchi insieme a Maurizio Bruni e Daniela Vallini. Anche nella nuova legislatura ci sarà una rappresentanza del Partito Comunista Italiano: Susanna Rovai è stata confermata con 480 voti e il 9,86% dei consenti (+0,66). E c’è la new entry in consiglio rappresentata dal giovane Gabriele Cordero: 299 cerretesi hanno votato infatti per la civica L’è tutto da rifare, conferendo al candidato a sindaco ventiseienne il 6,14 dei voti.

"Sono stati anni difficili, molto complicati. Quando si viene da molti anni di amministrazione ci si sente vicini alle persone – ha commentato Rossetti – siamo in un momento storico in cui a livello europeo la tendenza di voto va in direzione opposta alla nostra e ciò dimostra che in un ente locale la disponibilità, la serietà e la competenza del sindaco possano portare a risultati elettorali a mio avviso non scontati. Ringrazio la mia squadra e tutti i cittadini che hanno creduto in noi".

Giovanni Fiorentino