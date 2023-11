Rosa Rossetto, il racconto . Un simbolo di indipendenza

Il Comune di Montespertoli, in collaborazione con la Pubblica Assistenza Croce d’oro e il Centro Aiuto Lilith, presenta un’emozionante interpretazione teatrale dal titolo “Rosa Rossetto: dalle Donne per le Donne”. L’evento si terrà domani, alle 16.30, nella Sala del Consiglio del Comune e sarà sostenuto dal coro “Sin Miedo”. L’iniziativa è volta a sensibilizzare la comunità sulla persistente problematica della violenza di genere attraverso un’esperienza artistica coinvolgente. “Rosa Rossetto” non è solo uno spettacolo, ma un racconto ispirato alla storia di Helena Rubistein, l’imprenditrice che ha fatto la storia del make up e che ha preso il controllo del proprio destino, diventando un simbolo di indipendenza e determinazione.